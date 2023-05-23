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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Büyük Rumeli Buluşması’nda Rumeli göçmenleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

AKINCI ÇOCUKLARINI GÖRÜYORUM

“Bizim, dili, dini, kültürü, derisinin rengi farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var. İşte bu salonda Rumeli’nin neresine gidersek gidelim, önümüzü kesip Türkiye’nin taşına, toprağına selam diyen Akıncı çocuklarını görüyorum. Aliya (İzzetbegoviç) son dönemindeydi. Ben de yurtdışından dönüyordum. Uçağı Saraybosna’da indirdim ve oradan ben dedim ‘Hastaneye gidip Aliya’yı bir ziyaret edeyim’ ve hastaneye gittim. Aliya’yı son dönemleri ziyaret ettim. Ve son cümleleri çok manidardı. Dedi ki: ‘Tayyip evladım bu topraklar Evladı Fatihan’dır. Bu Evladı Fatihan olan topraklar size emanet’ dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. Dedi ki ‘O ana kadar babam konuşmuyor. Sizinle görüştükten sonra orada konuşmaya başladı.’ Tabii bu bizim için bir duygu seliydi.Ne Rumeli’yi unuttuk, ne Kırım’ı, ne Kıbrıs’ı, ne Türkistan’ı, ne Kafkasya’yı, ne de gönül coğrafyamızın diğer köşelerini. Asırlık hasretin adından soydaş ve akraba toplulukların elinden biz tuttuk. TİKA’mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle, ecdat yadigarı eserlerimizi, şehitliklerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla, eğitim ve kültür alanında işbirliğimizi geliştirdik. Yunus Emre Enstitülerimiz ve Maarif Vakfı’mızla dilimize, kültürümüze, tarihimize, ortak medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT’miz de beşerî bağlarımızı perçinledi. Kızılayımız, AFAD’ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, en zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. İşadamlarımızın desteğiyle, ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirdik. Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa biz oradayız. Bu anlayışla Rumeli’den Kafkasya’ya herkesin yanında olduk destek verdik. Hiçbir kardeşimizi çaresiz, sahipsiz hissettirmedik. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde 100 yıllık hasretin ardından Evladı Fatiha’nın gönlünü yeniden kazandık, yeniden fethettik.

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28 MAYIS YARIM KALAN İŞİN TAMAMLANDIĞI MİLAT OLACAK

14 Mayıs insanımızın feraset ve basiretini hafife alanların, milletten yediği ilk tokattı. İnşallah 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı bir milat olacaktır, sizlerle beraber millet olarak bizi yaralı görüp de ilacımıza zehir bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.”