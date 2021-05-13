Ne olur elinizden geleni yapın

Diyarbakır’da evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37) amcasının kızı E.K.’yi (16) kuma almak istedi. E.K., kumalık talebini reddedince kuzeni Aslan Karakaş tarafından 4 Şubat günü silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından E.K., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken saldırgan kaçtı. Yaklaşık 3.5 aydır her yerde aranan Aslan Karakaş henüz yakalanamadı.

‘SİZE GÜVENİYORUM’

E.K.’nin tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Doktorlarıyla yaptığı görüşmenin cep telefonu kamerasıyla çekildiği görüntülerde E.K.’nin, iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu sözleri yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen E.K., görüntülerde şöyle konuştu: “16 yaşımdayım. Böyle oldum. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, ne olur elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen. Size güveniyorum.”

‘ŞİDDET VE TACİZE UĞRADI’

E.K.’nin annesi N.K. de 23 yıl önce kuma olarak geldiğini, kızının da kaderinin kendisi gibi olmaması için çabaladığını söyledi. N.K., Aslan Karakaş'ın uzun yıllar kızını rahatsız ettiğini ifade ederek, “Kızım ondan 2 yıl şiddet ve taciz gördü. Okumayı çok istiyordu ancak bırakmadılar. ‘İlla ki benimle evleneceksin' diyordu. Kızım ise 'Hayır. Ben senin çocuğun yaşındayım. Nasıl oluyor da sana aşığım diyorsun’ diyordu. Yalvarıyorum, bu adam cezasız kalmasın” diye konuştu.

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