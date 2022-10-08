Ne olacak bu şöhret... Çocukları sosyal medyada bekleyen yeni tehlike

Haberin Devamı

Fevzi Kaan Türker henüz 12 yaşında ama popüler şarkıları kendi tarzında söylediği videolarla sosyal medyada bir fenomen. 521 bin takipçisi olan ve kısa sürede şöhretle tanışıp çocuk yaşta para kazanabileceği ticari anlaşmalar yapmaya başlayan Fevzi Kaan şimdi de biletli konser düzenlemeye hazırlanıyor. Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 9 Ekim Pazar günü vereceği konserin biletlerinin 90 liraya satışa çıkarılması gündemde. Fakat psikologlar, bu hızlı ve geçici şöhretin çocuklar üzerindeki risklerine değinirken, onu izleyen diğer çocuklar için de olumsuz bir örnek oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

BİR NEVİ ÇOCUK İŞÇİ

Çocukların sosyal medyada ünlenmesini, ‘Bu destekleyebileceğimiz bir durum değil’ diye eleştiren gelişim psikoloğu Irmak Kerimoğlu, “Hiçbir anne baba küçük yaştaki çocuğunu para kazanması için bir yere çalışmaya yollamaz ama çalışma platformu sosyal medya olunca işler değişiyor. Aslında çocuğun sosyal medyadan para kazanması da bir işte çalışmasından farklı değil” diyor ve şu uyarılarda bulunuyor:

Haberin Devamı

EĞİTİMDEN KOPARIR

“Çocuklar birden ünlenmeyi kaldıramazlar. Hızlı gelen şöhret, kolay para kazanma, çocuğun hayatın diğer gerçek alanlarına dair ilgisini azaltır. Eğitim ve okuldan uzaklaşır. Çünkü bir şekilde para ve takdir kazanmanın çok kolay yoluyla, çok erken bir dönemde tanışmış olur. Aile, gelir elde etmenin rahatlığıyla onun okul yaşamına gereken özeni göstermez, devamlılığı konusunda tutarlı olmazsa sorun büyür. Ayrıca okul ve mahallesindeki arkadaşlarından uzaklaşır, yetişkinler ve çalışan insanlar dünyasına adım atar.

OLUMSUZ ÖRNEK OLUŞTURUR

Bir çocuğun sosyal medyada bir videoyla meşhur olması, konserler verip dizilerde filmlerde oynamaya başlaması sadece o çocuğun hayatını değil sosyal medya kullanıcısı diğer çocukları da etkiliyor. Sosyal medyadan para kazanılabileceğinin, bunun için ciddi bir eğitimin hatta yeteneğin bile gerekmediğinin farkına varan çocuklar bu şekilde para kazanıp zengin olmak gibi bir beklentiye kapılabiliyor.

Haberin Devamı

KÖTÜ YORUMLAR ZEDELER

Fevzi Kaan özelinde konuşmak gerekirse, kimliğini inşa etme sürecinde olan bir çocuktan bahsediyoruz. Herhangi bir videosunun altına yapılan yorumların hepsinin çok sempatik olduğunu zannetmiyorum. Paylaşımının altına gelen eleştirilere hatta hakaretlere adapte olabilmesi çok zorken, bir de bugün sahip olduğu popülaritesini kaybederse, bu onun için yeni bir duruma adapte olmak anlamına gelir.

KİMSE ONU BEĞENMEZSE…

Sosyal medya ünü, ortada gerçek bir üretkenlik ya da yetenek olmadığında bir sabun köpüğüdür. Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir mecradan bahsediyoruz. Ve siz çocuğa bir anda ilgi çekme, tıklanma, beğenilme, para kazanmayı sunup sonra yine bir anda elinden aldığınızda bu, çocuğun kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yük olur. Çocuklar bu duruma uyum sağlayamayıp, boşluğa düşerler. Eski hayatlarını yeniden kabul etmeleri çok zor olur.”

Haberin Devamı

POLEMİĞE DE DAHİL OLDU

Fevzi Kaan hızlı şöhretiyle birlikte polemiklere de karıştı. Şarkıcı Sefo ile sahneye çıkmasına, müzik dünyasından Ufuk Beydemir’den “Seviye bu, prim bu, yetenek sıfır” yorumu geldi. Ufuk Beydemir’e fenomen Fevzi Kaan da “Sıfır yetenek olabilirim ama org çalıyorum abi sen ne çalıyorsun emeğim dışında” diye cevap verdi.