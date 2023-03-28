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Ne o ayakkabı unutuldu ne de o polis... Depremin ardından bir çift ayakkabının vefaya dönüşme hikayesi

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#Deprem#Hatay#Ramazan Dilaver
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 10:26

Deprem felaketinin ardındaki hikayeler gün geçtikçe ortaya çıkıyor. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk o hikâyelerden bir yenisini daha gözler önüne serdi. Hataylı depremzede Ramazan Dilaver, deprem günü bir polisin çıplak ayaklarına giymesi için verdiği ayakkabıları hala giyiyor ve o polisi vefa borcunu ödemek için sokak sokak arıyor.

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Hatay'da Ramazan Dilaver, deprem anında ayakkabılarını giyemeden kendini sokağa atan bir depremzede... Depremin ardından bölgeye giden bir polis, Dilaver'in üşüdüğünü gördü. İstanbul'dan gelen polis memuru, ayakkabısını ona verdi. Dilaver şimdi hala o ayakkabıyı giyiyor ve sokak sokak gezerek kendisine yardım eden polisi bulmaya çalışıyor. Onun bu vefa dolu hikayesini ise CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım ekranlara getirdi.

"Yağmur yağıyordu bir köşede durduk. Buranın polisleri geldi. Bir şey var mı dedi, yok dedik çok şükür. Ayakkabılarınız dedi. Ayakkabılarım yok dedim, ayakkabımı al, bir şey olmaz ben kendime bulurum dedi. Abi dedim sen çorapla kalıyorsun ama bir yağmur yapıyor. Allah razı olsun yani aldım giydim. Adamı kaybettik, bir günle kayboldu nereye gitti bilmiyorum"

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Ne o ayakkabı unutuldu ne de o polis... Depremin ardından bir çift ayakkabının vefaya dönüşme hikayesi

Ne o polisi unuttu ne de o polisin kendisine verdiği ayakkabıyı. Onunki bir çift ayakkabının vefaya dönüşmesinin hikayesi. Ramazan Dilaver, eşi ve üç çocuğu 6 Şubat'taki depremde hızla kendilerini evlerinden dışarı attı. Onlar çıktıktan saniyeler sonra binaları yerle bir oldu.

"Çıplak ayakla kaçtım" diyen Ramazan Dilaver'in soğuktan buz kesen ayağını İstanbul'dan gelen bir polis fark ediyor ve o polis hiç düşünmeden ayakkabısını çıkarıyor ve ona veriyor. Dilaver o polis hakkında "Adını bilmiyorum valla İstanbul'dan geldik dedi. Yani beni çıplak ayakla görünce kendi ayakkabısını verdi adam Allah razı olsun. Ben de her sabah silerim giyerim, giderim işimi görürüm gelirim akşam çıkarırım. Yatarken çıkarıyorum, giderken giyiyorum işime gidiyorum. Bakıyorum ayakkabıya, her gün temizleyip koyuyorum kenara, hala giyiyorum bu ayakkabıyı" diyor. 

Ne o ayakkabı unutuldu ne de o polis... Depremin ardından bir çift ayakkabının vefaya dönüşme hikayesi

35 yaşındaki Ramazan Dilaver Hatay'da ASELSAN'ın kurduğu çadırkentte kalıyor ailesiyle beraber. Ramazan Dilaver'in ayağında yine o ayakkabılar. Aklı ise o ayakkabıyı veren poliste. Hatay'da onu arıyor sokak sokak geziyor.

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#Deprem#Hatay#Ramazan Dilaver

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