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Gündem
Aydemir KADIOĞLU/İSTANBUL
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ne maske kaldı ne mesafe...

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Ne maske kaldı ne mesafe...

Vaka sayıları 10 binin üzerine çıkmasına rağmen, bayram tatilinde koronavirüs unutuldu.

Tatil beldelerinde plajlar hınca hınç dolarken İstanbul’da da bir dönem sayılı kişinin çıkmasına izin verilen İstiklal Caddesi ile Eminönü’nde adeta insan seli vardı. Bir çoğunu Arap turistlerin oluşturduğu kalabalık ne maske ne mesafe kuralına uydu. Kafeler, restoranlar ve diğer mekanlarda da durum aynıydı. Ne kurallara uyulması için uyaran vardı ne de kurallara uyan.

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