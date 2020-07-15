Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 emeklilik maaşı hesaplama

Uzun yıllar devam eden iş hayatlarını, sonlandırıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor. İşte, emekli maaşı hesaplama hakkında ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

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4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.