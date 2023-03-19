Ne istediniz kedilerden

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İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi’nde geçen perşembe akşamı, bir mahalle sakini sokakta beslediği kedinin hastalandığını fark etti. Bir süre sonra vatandaşlar, sokakta ve bina bahçelerinde kedi ölüleri olduğunu gördü. Önceki gün sabah saatlerinde ise tehlikenin boyutu gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinleri tarafından 45 sokak kedisinin öldüğü belirlendi. Kimi mahalle sakininin ise evinde beslediği kedilerin kayıp olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, Kadıköy Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölen kedilerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaralı bir kedi mahalledeki veterinerde tedaviye alındı.



‘ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’



Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, “Parçalı şekilde bu sokağın içindeki kedilerin zehirlenerek öldüğünü görüyoruz. Çok büyük bir katliam olduğunu düşünüyorum” dedi.



Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyesi Hüseyin Çınar "Dün (cuma) 34 diye geçildi ama şu an gelen haberler ve bilgiler, kayıplarla birlikte 45 civarında söyleniyor. Zehir katılmış öngörümüz o yönde. Çünkü bu kadar hayvanın bir anda ölmesi çok normal bir durum değil ne yazık ki" dedi.

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Bahçelerden birinde hayvanın yanında sosis bulunduğunu söyleyen Göksu, “Onda acaba zehirli bir şey var mı diye Hıfzıssıhha’ya gönderildi. Ama İstanbul’da bu yapılmıyormuş ve mecburen Ankara’ya gidecek. Sonucun gelmesi tabii ki uzayacak. Nasıl bir zehirlenme yaşandığını bulmaları gerekiyor” diye konuştu. Kadıköy'de toplanan bir grup hayvansever, yaklaşık 45 kedinin öldürülmesini protesto etti.

3 YAVRU PARÇALANDI

Esenyurt’ta 9 Mart’ta meydana gelen olayda Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki sitede temizlik görevlisi otoparkta gördüğü gebe kediyi binaya getirip besledi. Doğum yapan kedinin 3 yavrusu 15 günlükken kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanarak öldürüldü. Site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.



Hayvanseverlerden Seda Akın, “Bize gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiğimizde henüz 15 günlük yavru kedilerimizi parçalanmış halde bulduk. Suçluların bulunup en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.