“Türkiye’yi yeniden siyasi ve kurumsal iç mücadeleler bataklığını sürüklemek isteyenlere bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Ülkemizde şüphesiz bir şekilde milletin iradesini temsil eden bir Meclis’e sahibiz. Aynı şekilde hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde milletin desteğiyle işbaşına gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve onun kurduğu hükümet ülkeyi yönetiyor. Güçler ayrılığı erkinin üçüncü ayağı olan yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor. Geçmişte adı darbelerle ve cuntalarla anılan ordumuz, sınırlarımız boyunca ve ötesinde destanlar yazıyor. Kurumlarımızın her biri kendi alanında Cumhuriyet tarihinde yapılanlarını tamamını beşe, ona katlayan icraatlar gerçekleştiriyor.

KABİLE DEVLETİ İŞİ

Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde hak ettiği yere gelmenin gayreti içindedir. Bu iklimde devletin çalışma ahengini, milletin huzurunu bozacak hiçbir beyanı, tutumu, davranışı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Çıkıyorlar, erken seçim. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Bakarsınız 3 ayda, 6 ayda, senede bir seçime giderler.

ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Türkiye, artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye’de belirlenen zaman, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023 Haziran’dır ve 2023 Haziranında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir. Dönem ne bireysel ne kurumsal taassup dönemi değildir. Hele hele siyaset dışı aktörlerin siyaseti yönlendirme gayretine girişmeleri gibi eski devir alışkanlarına milletimizin hiç tahammülü yoktur. Son günlerde bu çerçevede ortaya çıkan tatsız tartışmaları üzüntüyle karşılıyorum.

TAKDİR MİLLETİMİZİN

Ülkemizin sorunlarının çözümüne, milletimizin beklentilerinin karşılanmasına hiçbir katkısı olmayan bu tür çıkışların ve polemiklerin takdirini milletimize bırakıyorum. 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. Bir taraftan sismik araştırmalar yapıyoruz, bir taraftan sondaj çalışmaları yapıyoruz. İnşallah cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte yapılan çalışmaları bizzat gemide ben de takip edeceğim.”

ÜNİVERSİTEDE DE YÜZ YÜZE EĞİTİMİ HEDEFLİYORUZ

"Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir, ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede diğer eğitim-öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz."

YENİ PROJE: YÖK ANADOLU

"Üniversitelerimizin akademik cazibesini arttıracak çalışmaları hızlandırıyoruz. YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum, YÖK Anadolu Projesi.

Bu adla başlatılan çalışma Anadolu’da yeni gelişen üniversitelere nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, akademik kadrosu ve birikimi Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır."

REKTÖRLERE: SİZLER BİRER MİMAR SİNAN’SINIZ

"Ruhsuz bir beden ceset, manevi zenginlikten yoksun bir zihin de robot hükmündedir. Biz robot değil, insan daha doğrusu insan-ı kamil yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Hem aile eğitimi hem mektep eğitimi bağlamında bu konuda ciddi eksikliklerimiz olduğuna inanıyorum. Üniversitelerimizden bu konuda öncülük bekliyoruz. Rektörlerimize, dekanlarımıza, hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Adeta Mimar Sinan neyse siz de bütün bu gençlerimizin ruhlarını dokuyacak Mimar Sinanlarsınız. Öyle yetiştirecek öyle dokuyacaksınız ki bu nesli inşallah biz batıyla yarışta geri değil onlar vagon biz lokomotif önde gideceğiz.

EN BÜYÜK KAZANIM

En büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutmamız olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından doğrudan milletimizin iradesiyle gerçekleştirdiğimiz en büyük yönetim reformudur. Demokrasimiz ve kalkınmamızı bakımından ağır maliyetleri olan, uzun darbe ve vesayet dönemlerinin ardından böyle bir değişimi tamamlamış olmamız çok büyük başarıdır. Ülkemizdeki her kişi ve kurumun bu kıymetli kazanıma sahip çıkması gerekiyor."



Erdoğan, dün ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ

◊ Törenin başlangıcında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın öğretim üyeleri konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri’ni almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz, Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ile Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi’ye ödüllerini verdi. (◊ Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)