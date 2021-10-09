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Ne attığını bilmiyormuş

#Yasemin Uzunçelebi#Mehmet Yıldız#Kimyasal Madde
Ne attığını bilmiyormuş

İstanbul'dan Antalya’ya taşınmak için hazırlık yapan Yasemin Uzunçelebi’nin önceki gün evine giden arkadaşı Mehmet Yıldız, genç kadını yüzüne ve vücuduna döktüğü kimyasalla yaktı.

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Yoğun bakımdaki Uzunçelebi sağ gözünü kaybetti, sol gözünde büyük oranda görme kaybı oluştu. Vücudunda ise ağır derece yanık var. Gözaltına alınan ve hırsızlık, yaralama gibi 16 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet Yıldız ifadesinde reddetse de, dosyadaki bilgilere göre kimyasal maddeyi, birkaç farklı kimyasalı karıştırarak kendisi hazırladı. İfadesinde Uzunçelebi’yle arkadaşlıkları olduğunu iddia eden Yıldız, “Masanın üzerindeki kaseyi fırlattım. İçindeki sıvının kimyasal olduğunu bilmiyordum” dedi. Yıldız, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı.

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#Yasemin Uzunçelebi#Mehmet Yıldız#Kimyasal Madde