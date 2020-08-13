Nazlıaka 81 ildeki kadın örgütlerini topladı: ‘İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir’

Nazlıaka, parti genel merkezinde, 81 ildeki CHP kadın örgütleriyle eş zamanlı düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet’in ilan edildiği tarihten bu yana, kadınların elde ettiği tüm hakların bir çırpıda ellerinden alınmak istendiğini savundu.

İstanbul Sözleşmesi’nin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belge olduğunu belirten Nazlıaka, Türkiye Cumhuriyeti’nin de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti. Nazlıaka, şöyle konuştu: “Kadın mücadelesi yalnızca kadınların da mücadelesi değil. İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek, kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir. Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir."