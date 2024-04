Nazlı Sinem 14 yıl önce hayatını kaybetmişti... Can Paksoy'a yurt dışı çıkış yasağı

Haberin Devamı

Yargıtay'ın ikinci bozma kararının ardından sanık Can Paksoy, 22 Mart 2024'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına direnme kararı vererek sanık Can Paksoy'un suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti. Mahkeme ayrıca Paksoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına karar verdi. Yurt dışı yasağının kaldırılmasına karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Yargıtay bozma ilamının içeriğini dikkate alarak itirazı kabul etti. Mahkeme 4 Nisan'da verdiği kararla, sanık Paksoy hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün uygulanmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat ettiler.

Ancak Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verdi. İkinci kez yeniden görülen davada mahkeme, 5 Şubat 2020'de Mahmut Emre ve Can Paksoy'un bir kez daha beraatine karar vermişti. Ailenin itirazları üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi 25 Eylül 2023'te bu kez Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozdu. Diğer sanık Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraat kararı ise onandı.