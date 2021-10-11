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Nazlı Kayı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Nazlı Kayı kimdir, nereli, kaç yaşında

Nazlı Kayı, Hacı Sabancı ile hayatını birleştirmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Magazin gündeminde bir süredir adı sıkça anılan Nazlı Kayı, uzun süredir Hacı Sabancı ile birliktelik yaşıyordu. Peki, Nazlı Kayı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Nazlı Kayı yaşı ve nereli olduğu ile magazin gündemini yakından takip eden kişilerin gündeminde yer alıyor. Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Nazlı Kayı, Hukuk eğitimini Londra'da tamamladıktan sonra sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Bursalı bir ailenin kızı olan Kayı, Hacı Sabancı ile uzun süre beraberlik yaşamıştı.

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.

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