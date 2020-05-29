Nazlı isminin anlamı nedir? Nazlı ne demek

Nazlı kökeni Türkçeden gelen ve çok uzun yıllardır Türkçede yaygın kullanılan isimler arasındadır. Aynı zamanda anlamı açısından, ‘Naz yapan’ şeklinde ifade edilir. Tabii bu anlamı ile beraber değişik anlamları üzerinden de ele alınan bir isimdir.

Nazlı İsminin Anlamı

Nazlı değişik anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılacak en güzel isimler arasında bulunuyor.

- Naz yapan,

- Kendini ağırdan satan,

- Değer verilen sevgili,

Bu şekilde etkili anlamları ile beraber kız çocuklarının naifliğini en iyi biçimde yansıtan güzel isimlerden biridir. Sadece anlamı değil aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu ile beraber de oldukça ilgi topluyor. Son dönemlerde yeniden yüksek oranda popüler olan bu isim, kız çocuklarına verilmesi noktasında listeye eklenebilir.

Nazlı genel olarak tek başına kullanılan bir addır. Ancak ayrıca uygun bir isim bulunursa bir arada değerlendirilebilir. Diğer taraftan bu ismin sözlük anlamı da bulunmaktadır. ‘Kolayca gönlü olmayan, işveli, edalı ve ısrar bekleyen’ biçiminde gündelik yaşamda kullanılır.

‘’O gerçekten çok nazlı biri.’’

Bu şekilde günlük yaşamda hem bir kelime olarak kullanabilir hem de minik yavrunuz için en güzel isimlerden biri şeklinde ona bahşedebilirsiniz.