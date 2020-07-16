Nazlı hemşire hayata tutundu

Sakarya'da yaşayan hemşire Nazlı Tuğçe İmamoğlu (22), geçen ekim ayında, karın ağrısı şikâyetiyle acile gitti. Doktorlar, yumurtalık kisti patlaması olduğu düşünerek, Nazlı hemşireyi ameliyata aldı. Ancak ameliyat sırasında genç hemşirenin kronik karaciğer hastası olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay boyunca yapılan tetkikler sonrasında ‘Faktör V leiden mutasyonu’ denilen vücutta aşırı pıhtılaşmaya yatkın bir genetik hastalığı olduğu anlaşıldı. Doktorlar, Nazlı hemşireye, hayatta kalabilmesi için karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Ancak bu kez de koronavirüs süreci nedeniyle ameliyat olamadı. Öte yandan tetkikler sonucunda anne, baba ve kardeşi de taşıyıcı olduğu için, donör olamayacakları anlaşıldı. Bu süreçte Nazlı hemşire 54 kilodan 31 kiloya düştü. Durumu hızla kötüleşince, acil olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Burada, Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 7 saatlik ameliyatta amcasından yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

‘İNANDIK VE BAŞARDIK’

Sağlığına kavuşan hemşire İmamoğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Anne ve babamın akraba olmamasına rağmen yaşadığım genetik hastalık kardeşimde de vardı, bu sayede onun da tedavisine başlanmış olundu. Ameliyatta karnımdan 8 kilo asit boşaltılmış ve 4 kilo ağırlığında hastalıklı karaciğerim de çıkartılmış. Yoğun bakım sürecimin daha uzun olacağı düşünülüyordu ancak çok hızlı toparladım. Değerlerim çok iyi ve amcamın karaciğeri çok hızlı uyum sağladı. Hayatım pamuk ipliğine bağlıydı. Ama bizler inandık ve doktorlarım sayesinde sağlığıma kavuştum.”

Yeğenine hiç tereddüt etmeden karaciğerini veren Hakan İmamoğlu duygularını “O benim canım, hasta olması bizi çok üzdü. Birbirine çok bağlı bir aileyiz. Abim de olsa benim için aynı şeyi yaparlardı. Yeğenim iyileştiği ve buna vesile olduğum için çok mutluyum” sözleriyle dile getirdi.