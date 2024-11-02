Nazlı Can’a Kraliyet Müzik Akademisi’nden tam burs

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Bu yaz başında sahafta gezerken ‘Royal Academy of Music’ (Kraliyet Müzik Akademisi) broşürünü gören Bedük, İngiltere’nin başkenti Londra’da 1822’de Kraliyet Ailesi tarafından kurulan okulun her yıl Türkiye’den 10 öğrenciyi burslu aldığını öğrenince, sınava başvurdu. Bedük, 3 aylık hazırlık sürecinin ardından İstanbul’da online yapılan sınava girip, teori, öz yetenek, genel yetenek aşamalarını geçip, tam burslu olarak Kraliyet Müzik Akademisi’nde eğitim görmeye hak kazandı. Ankara’da konservatuvar eğitimini donduran Bedük, Kraliyet Müzik Akademisi’ne kaydını yaptırdı. Akademinin Haziran 2025’e kadar devam edecek hazırlık eğitimine Ankara’dan online katılacak olan Bedük, Eylül 2025’te ise Londra’ya gidecek.

Doğuştan tip-1 diyabet hastası olduğu için insülin kullandığını söyleyen Nazlı Can Bedük, “İlkokulda okurken müzik öğretmenim insülinlerimi yapmadığımı fark etmişti. Ve ben çok yoğun rahatsızlanıyordum. Bundan kaynaklı eğer insülinlerimi düzenli yaparsam ve kendim yapmaya cesaret edersem, bana gitar öğreteceğini söylemişti. Ve o gitarı çalmak benim için imkânsızı başarmak gibi bir şeydi. Sonrasında ben buna inat iğneye olan korkumu yendim ve insülinlerimi kendim yapmaya başladım. İlk gitarı öğrenmem bu şekilde oldu” dedi.

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‘TÜRK MÜZİĞİNİ TANITMAK İSTİYORUM’

-Hazırlık eğitiminin ardından Eylül 2025’te Londra’ya giderek eğitim serüveninin başlayacağını dile getiren Bedük, “Amacım orada akademisyen olarak kendimi yetiştirmek. Okulum bittikten sonra orada stajyer akademisyenlik yapıp ardından yüksek lisansımı da tamamlayacağım. Sonra ülkeme dönüp Türk halk müziğine, Türk sanat müziğine katkı sağlayarak dünya çapında geniş bir alanda tanıtmak istiyorum. Hedefim bu. Bir süredir gitar üzerine özel ders veriyorum. Bana önder olan öğretmenlerim gibi ben de öğrencilerime önder olmak istiyorum. Yeni nesle biraz olsun izimin değmesini istiyorum” diye konuştu.