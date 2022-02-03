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Nazım Hikmet’in hiç bilinmeyen şiiri bu sergide

#Nazım Hikmet#Şiir#Sergi

Türk ve dünya edebiyatına damga vuran, özgürlüğün ve umudun şairi Nazım Hikmet Ran, “120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basın Nazım” adlı sergi ile anılıyor. Sergide, usta şairin daha önce hiçbir kitabında bulunmayan ve 1925 yılında yazılan şiiri de yer alıyor.

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Türk şiirini ve Türkçeyi dünyaya tanıtan, sevda, özlem, özgürlük ve memleket sevgisi gibi birçok duyguyu şiirleriyle dile getiren usta şair Nazım Hikmet Ran’ın, 120’nci doğum günü için basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan sergi geçen ay Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan “120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basın Nazım” sergisinde, usta şair hakkında araştırmacıların dahi bilmediği şiiri de gün yüzüne çıktı. 1925 yılında Orak Çekiç Gazetesi’nde ‘Destancı Arkadaş’ ismiyle yayımlanan ve o dönemde bulunan gazetelere karşı eleştirilerin yer aldığı şiir, Nazım’ın hiçbir kitabında bulunmuyor.

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Nazım Hikmet’in hiç bilinmeyen şiiri bu sergide

 Araştırmacı Deniz Dalkılınç ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç arşivinden, usta şair Nâzım Hikmet’in bilinmeyen şiir ve yazıları, 15 Şubat’a kadar görülebilecek. 

NAZIM HİKMET’İN RESSAM OLARAK BİLİNEN ANNESİ DE ŞAİRMİŞ 

Sergi hakkında detayları paylaşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, şairlerin yaş günlerinin büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti. 

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Özkılınç, “1902’de doğan Nazım Hikmet’in 2022’de 120’nci yaş gününü kutluyoruz. Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım adlı bir sergi hazırladık. Sergide, anne ve babasının nişan haberlerinden tutun, annesi Celile Hanım’ın yabancı gazetelerde yayınlanan şiirleri de yer alıyor. Annesi Celile Hanım ressam olarak bilinir ancak biz annesinin 1895 yılında yayınlanmış 2 şiiriyle karşılaştık. Okur bunu ilk kez görecek. Sergiyi Nazım Hikmet’in ölüm tarihine kadar olan haberleri ile sınırladık. Bu serginin kapsamı 1963 yılına kadar” dedi.

Nazım Hikmet’in hiç bilinmeyen şiiri bu sergide

 İLK KEZ YAYINLANAN FOTOĞRAFLARI DA BU SERGİDE

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Sergide bilinmeyenlerin ağırlık olduğunu dile getiren Özkılınç, “Bunun yanında Nazım Hikmet’in bazı fotoğrafları ilk kez bu sergide yer alacak. Yurt dışında yayınlanmış bazı kitaplarına da yer verdik. Nazım Hikmet’in 1950’li yıllara ait daktilo edilmiş şiirlerini bulduk. Bunu da bir sahaftan elde ettik” ifadelerini kullandı. 

BİLİNMEYEN ŞİİRİNDE DÖNEM GAZETELERİNE ELEŞTİRİ 

Nazım Hikmet’in şu ana kadar yayınlanmış hiçbir kitabında bulunmayan ‘Gazetelerin Destanı’ adlı şiirin de bu sergide okuyucuyla buluştuğunu paylaşan Özkılınç, “Sadece okurlar değil, Nazım Hikmet araştırmacılarının dahi bilmediği bir şiir. Onlarla da görüştük ve bu şiiri ilk kez gördüklerini söylediler. Bu serginin böyle bir armağanı da oldu. Nazım Hikmet o zamanlar Orak Çekiç adlı gazatede yazıyor ve onunla birlikte gazetelere bir eleştirisi var. O yıllarda yayınlanan Nevhid, Tanin gibi birkaç gazeteyi eleştiriyor. Birçok gazeteye eleştirisi var ve kendi yazdığı gazeteyi ise halkın yanında bir gazete olarak betimlemiş. Diğer gazeteleri de çeşitli sınıfların, katmanların gazetesi olarak nitelemiş” diye konuştu.

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Nazım Hikmet’in hiç bilinmeyen şiiri bu sergide

Özkılınç, tüm bilgilere sergide yer verilemediğini ancak sergi için çıkacak kitapta daha ilginç haberlerin de yer alacağını söyledi.

 

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#Nazım Hikmet#Şiir#Sergi

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