Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Nazilli’deki patlamada tutuklu sayısı 5’e yükseldi... Ağır yaralanan Cennet Yeldi 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nazilli#Patlama#Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 19:39

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklanırken olay ile ilgili tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Haberin Devamı

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili araştırma devam ederken, olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cennet Yeldi (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8’e yükseldi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

TUTUKLU SAYISI ARTTI

Yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken gözaltına alınan şüphelilerden biri daha adliyeye sevk edildi.

Nazilli’deki patlamada tutuklu sayısı 5’e yükseldi... Ağır yaralanan Cennet Yeldi 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi’ne götürüldü. M.G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay ile ilgili tutuklu sayısı da 5’e yükseldi.

Gözden Kaçmasın

Kahreden detay Gezmeye gelip ölüme gitmişlerKahreden detay! Gezmeye gelip ölüme gitmişlerHaberi görüntüle

Soruşturma çerçevesinde daha önce restoran sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayii sahibi A.B. ve tüpün değişimine yardımcı olan H.P. tutuklanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Nazillide facianın yaşandığı restoranda bilirkişi incelemesi yapıldıNazilli'de facianın yaşandığı restoranda bilirkişi incelemesi yapıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazilli#Patlama#Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı