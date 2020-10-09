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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Nazilli’de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Nazilli’de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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AYDIN’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı.

Nazilli’de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli nitelikte ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen bir miktar para ve hassas teraziye de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 3 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 3 zanlı ise tutuklandı.

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