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Bahattin ALBAYRAK (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Nazilli'de hırsızlığa 2 gözaltı

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Nazilli'de hırsızlığa 2 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Karaçay Mahallesi 44 Sokak'ta meydana geldi. Bir eve arka bahçeden giren hırsızlar, 1200 TL para çalarak, kaçtı. Hırsızların kaçmasının ardından durumu fark eden ev sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların izini Dumlupınar Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde buldu. Yapılan araştırmada kimliklerinin İ.K. ve M.K.olduğu tespit edilen şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalandı. Emniyete götürülen zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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