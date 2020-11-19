Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Son Güncelleme:
Nazilli Belediye Mezbahası’nda ’koronavirüs’ karantinası
Aydın'ın Nazilli Belediye Mezbahası, bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mezbaha 15 günlüğüne kapatıldı.
Nazilli Belediye Mezbahası’ndan kasaplara et taşıyan, nakil aracının şoförü, halsizlik ve ateş şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Şoför, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Sürücü ile temaslı olabileceği gerekçesiyle tedbir amaçlı mezbahadaki diğer 5 çalışan da evlerinde izolasyona alındı.
Mezbahanın ise 15 gün süreyle hizmete kapatıldığı bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle