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Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Nazilli Belediye Mezbahası’nda ’koronavirüs’ karantinası

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Nazilli Belediye Mezbahası’nda ’koronavirüs’ karantinası
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Aydın'ın Nazilli Belediye Mezbahası, bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mezbaha 15 günlüğüne kapatıldı.

Nazilli Belediye Mezbahası’ndan kasaplara et taşıyan, nakil aracının şoförü, halsizlik ve ateş şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Şoför, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Sürücü ile temaslı olabileceği gerekçesiyle tedbir amaçlı mezbahadaki diğer 5 çalışan da evlerinde izolasyona alındı.

Mezbahanın ise 15 gün süreyle hizmete kapatıldığı bildirildi.

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