Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir? İşte, Nazif Yılmaz'ın akademik kariyeri ve daha önceki görevleri..

1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2014-2022 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmış ve 2022 yılında Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

İş Deneyimi:

1993-1995 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bulgaristan Şumnu İmam Hatip Lisesine Meslek Dersleri öğretmeni ve yurt yöneticisi olarak görevlendirildi.

1998-1999 yıllarında Sivas - Gemerek ve Yeniçubuk´ta asker öğretmen olarak görev yaptı.

2010-2012 yıllarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İmam Hatip Liseleri Eğitim Koordinatörü olarak iki yıl görev yaptı.

15 Ekim 2012 tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanı oldu. Bir süre Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığına da vekâlet etti.

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları:

2002-2012 yıllarında Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi´nde imam hatip liselerinde eğitimin kalite ve niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen komisyon çalışmalarını koordine etti ve faaliyetlerde yer aldı.

2002-2012 yıllarında Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi?nde İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları değerlendirme, geliştirme ve materyal hazırlama çalışmalarında bulundu.

2006-2012 yıllarında Ensar Vakfı´nda ilahiyat ön lisans ve İLİTAM öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri veren "Ensar Enstitüsü" nün kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yürüttü.

2002-2012 yıllarında İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ÖNDER´de imam hatip liseleri öğretmenleri komisyon çalışmalarını yürüttü ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Bu çerçevede İHL öğretmenlerinin mesleki bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı için ilgili STK´larla konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, komisyon çalışmaları ve zümre toplantılarının organizasyonları gerçekleştirdi.

2007-2008 yıllarında bir süre İstanbul Müftülüğü İstişare Heyeti Üyeliğinde bulundu. Beşiktaş Ihlamur Kur´an kursunda öğrencilerine eğitim seminerleri verdi.

2002-2008 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liselerinde uygulanan "Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri" projesinde formatör öğretmen olarak görev yaptı. Bu çerçevede imam hatip liselerinde ve eğitim kurumlarında anne-baba-çocuk eğitimi seminerleri verdi.