Nazi özentisine 108 yıl

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Eskişehir’de Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesinde 12 Ağustos 2024’te, başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan Arda Küçükyetim (19); Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş’ı (52) bıçakla yaralamıştı. Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda Küçükyetim’in ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ten 100 yıla ve ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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‘PATLAYICI YAPABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ’

Arda Küçükyetim, iddianamede yer alan ifadesinde, yaklaşık 6-7 ay önce oyun platformu üzerinde gezinirken bir hesaba denk geldiğini, hesap sahibiyle İngilizce sohbet ettiğini belirterek, şunları anlattı:

“Doğu Avrupa kökenli olduğunu söyledi ancak ülkesini tam olarak söylemedi, kendisinin benden bir iki yaş küçük olduğunu söylemişti. Kendisinin bulunmuş olduğu ülkede okulların başladığını, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu, bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu. Bu şahsın hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek ilk başlarda sadece Türkiye’de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir’de yaşadığımı ve silah alma planlarımın olduğunu söylemiştim ancak silah alacak bir yer bulamadığımı şahsa söylemem üzerine bu şahıs bana patlayıcı yapabileceğimi söylemişti, zaten ben daha öncesinden uygulama üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip incelemeler yapmıştım. Patlayıcı yapabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım.”

Konuştuğu kişinin Eskişehir’de bir eylem yapması konusunda yönlendirmelerde bulunduğunu ileri süren sanık Küçükyetim, şöyle devam etti:





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“Eylem yapabileceğim yerleri çizerek bu şahsa gönderdim. Şahısla daha önceden konuşurken bir kilisede saldırı yapmak istediğimi söylediğimde bunun dikkat çeken eylem olabileceğini söyleyerek bana teşvik edici sözler söyledi ancak ben bu saldırıyı kafamda tam olarak planlayamadığımdan dolayı planımdan vazgeçtim, kiliseye saldırı yapma düşüncem ise dikkat çekici yerlerden birisi olmasıydı. Ben silah ve patlayıcı temin edemediğimden dolayı internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon, palaska aldım. Daha sonradan bu malzemelerin üzerine politik görüşüm olan Nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşüme ait Nazi amblemini yeleğimin üzerine yapıştırdım, yine aynı ideolojime ait ‘SS’ amblemini, eşittir işareti üzerine çizgi çizerek eşit değildir anlamında bir şekli, KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini küçük kamp bıçağımın üzerine beyaz endüstriyel kalemle çizdim. Bu şahısla son görüşmemi yaptım. Eskişehir’de yapmış olduğum planı kendisi de tasdiklediği için Tepebaşı Camisi çevresinde eylem yapacağımı kesinleştirdik, daha sonra bu şahısla yazışmaları bilgisayardan, cep telefonumdan sildim. Cep telefonumu, bilgisayarımı, evde bulunan hard diskimi yaptığım eylem planları bulunmasın diye format atarak sıfırlayarak evden çıktım.”

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SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM

Arda Küçükyetim’in sevk edildiği sağlık kurumu tarafından düzenlenen rapora göre işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen iddianamede, sanığın eyleminin ise terör suçu olarak nitelendirilemeyeceği ifade edildi. Küçükyetim hakkında 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan ise 8 yıl olmak üzere toplam 108 yıl hapis cezası istendi.

‘ANNE MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI’

Saldırı gününden 7-8 ay önce depresyondan kurtulmak için bir hastanenin psikiyatri servisine başvurduğunu, doktorun verdiği ilacı kötü hissettiği için bir gün sonra bıraktığını anlatan Arda Küçükyetim, herhangi bir terör örgütüyle iletişiminin olmadığını, pişmanlık duyduğunu kaydetti. Küçükyetim’in internet tarayıcısı üzerinden “Cinayetin cezası kaç yıl” ve “Annenizin mutfağında bomba yapımı” gibi aramaların yanı sıra çeşitli olay ve kişiler hakkında arama yaptığına dair tespitler iddianamede yer buldu.

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‘SADECE İNSAN SEVMİYORUM’

Arda Küçükyetim, canlı yayın açarak cami bahçesinde oturan kişilere yönelik hücum yeleğinden çıkardığı bıçakla öldürmek maksatlı saldırdığını itiraf ederek, “Bir kişiyi daha bıçakladıktan sonra arkamdan ‘dur’ şeklinde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bana doğru koşan bir polis olduğunu görünce kaçarken yine durak üzerinde bulunan bir kişiyi sırtından bıçakladığımı şu an hatırlıyorum. Ben bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım” ifadesini kullandı.

FENOMEN OLMAK İSTEDİ

Raporda, “Şüphelinin manifestosunda yer alan ‘Beni büyük ihtimalle ya haberlerde ya da şehrimin haber sayfalarında bulabilirsiniz ki bu motivasyonla yapılan ilk saldırı olduğu için büyük ihtimalle haberlere çıkacağımı düşünüyorum. Editim belki yapılır’ şeklindeki paylaşımın kendini örnek alacağını düşündüğü kişilere bıraktığı 10 maddelik ipucu listesi ve eyleminin kendisini ‘azizler listesine’ koyacağı düşüncesi dikkate alındığında, konunun oyun­ şiddet bağlamının yanı sıra gençlerin ‘fenomen olma’ arzusuna da bağlanabilir” değerlendirmesine yer verildi.

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DOĞU AVRUPALI MUAMMA OLARAK KALDI

İddianameye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arda Küçükyetim’in saldırıdan 6-7 ay önce konuştuğu ‘Doğu Avrupalı’nın kim olduğunu tespit edemedi. Ekipler Arda’nın kendisine ‘akıl veren’ kişiyle irtibat kurduğu web sitesine de ulaşamadı.

KENDİNİ ‘OYUN KAHRAMANI’NA DÖNÜŞTÜRDÜ

Küçükyetim’in gerçekleştirdiği eylemin, oyun ve şiddet kavramlarının ilişkisini akla getirdiği, şiddet içerikli video oyunlarının saldırganla özdeşim kurma, saldırı eylemlerine aktif olarak katılma, düşmanca sanal bir gerçeklik yaratma, saldırgan davranış ve tutumların öğrenilmesi ve sürdürülmesinde geleneksel medyadan daha güçlü etkileri bulunduğu belirtilen raporda, sanığın kendini bir ‘oyun kahramanı’na dönüştürmesi, ‘manifestosu’nda yayınladığı puanlama sistemi ve bazı aksiyon oyunlarındaki savaşçı karakterlere benzeyen bir maske takmasının bu düşünceyi güçlendirdiği ifade edildi.