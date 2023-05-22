Nazi benzetmesi ile duyurdular... Gelecek Partisi'nde 11 istifa

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Gelecek Partisi'ndeki istifalara ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz bu sözlerle aktardı:

Gelecek Partisi’nin 11 kurucu üyesi bugün istifasını açıkladı. Partililer adına Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Baş Danışmanı Bayram Zilan konuştu. Zilan, “Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatın yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz.Temiz siyaset yapmak istiyoruz” dedi. Zilan, 14 Mayıs seçimleri ilgili de "İbretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan dilin karşısında olacağız. Naziler gibi mültecileri kamyonlara doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların karşısında olacağız. Şiddet, terör, kan ve nefretin de karşısında olacağız. dedi. Zilan, bu cümleleri ile ikinci turda cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. Ayrıca “Birinci turda baharı vadeden ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız” diyerek 11 üye adına istifa konuşmasını gerçekleştirdi.