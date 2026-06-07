Nazar böyle bulundu

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ALMANYA’da doğan ve babası Umut K. (33) tarafından annesi Rebecca S.’den (30) kaçırılıp Bursa’ya getirilen Nazar (8) isimli erkek çocuk, annesi Rebecca S.’nin ihbarı üzerine 2019’dan beri kayıp olarak aranıyordu.

Oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar’ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takiple 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyip, babaanne Hanife Taşdemir Stief (60) tarafından alıkoyulduğu harabe evde bularak kurtardı. Nazar, 29 Nisan’da Almanya’dan Bursa’ya gelen annesi Rebecca S.’ye teslim edildi. Nazar, yaşamını annesi ve ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira ile Almanya'da sürdürmeye başladı.

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Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık babaanne Hanife Taşdemir Stief ile kardeşi ve akrabaları olan tutuksuz sanıklar Mustafa T., Ayşe T., Recai M. ve Gülşen A. hakkında hazırlanan iddianame, Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Nazar S.'nin kayıp olarak arandığı 2019'dan bulunduğu tarihe kadar hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz ve emare bulunmaması nedeniyle 1'i tutuklu 5 sanığın '18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Hazırlanan iddianamede; fiziki takip altında tutulan babaanne Hanife Taşdemir Stief’in imza atıp, karakoldan ayrıldıktan sonra resmi kayıtlı bulunan evine gidip bir süre burada kaldığı, sonrasında başka bir ikamete gittiğinin tespit edildiği ve bu şekilde çocuğun alıkoyulduğu evden operasyonla kurtarıldığı belirtildi. Hanife Taşdemir Stief'in, Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu’daki akrabalarına ait bağ evlerinde sakladığı torununun yerini, yakalanma şüphesiyle sürekli değiştirdiği, operasyondan 10 ay önce de Remzi M.’ye ait eve getirdiği belirlendi.

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Hanife Taşdemir Stief hakkında ‘insan ticareti’ suçundan 12 yıl hapis cezası istendi.

FARKLI KIYAFETLERLE GÜZERGÂH DEĞİŞTİRMİŞ

İlçede kendi konakladığı eve her gün giden Stief’in yolda sürekli etrafını kontrol ettiği, kıyafet değiştirdiği ve torununu alıkoyduğu eve gelirken de farklı güzergâhları kullandığı tespit edildi.

Nazar’ın 7 yıl sonra kaydedilen ve dava dosyasına da giren ilk görüntüsüne ulaşıldı. Operasyonun düzenlendiği 10 Mart’ta kaydedilen görüntüde küçük çocuğun babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı görüldü. Çocuğun söz konusu evde saklandığını sadece başını görerek belirleyen özel ekip, vakit kaybetmeden operasyon düğmesine bastı. 7 yıl boyunca izine rastlanmayan Nazar S., 10 aydır alıkoyulduğu harabe evden kurtarılırken, o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.

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Özel ekibin dron kamerasına yansıyan görüntüde, Nazar’ın babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı ve sadece başını göründüğü görüldü.