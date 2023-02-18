Naylon çadırda yaşam savaşı

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Hatay’ın büyük ve turistik ilçelerinden Samandağ depremde ağır hasar alan noktalardan biri oldu. Merkeze arabayla 1 saat uzaklıkta olan ilçenin iç bölgelerinde çok sayıda ev yıkılmış, büyük hasarlar meydana gelmiş. Denize kıyısı bulunan, otellerin ve yazlıkların yoğunlukta olduğu sahil kısmında ise hasar yok denecek kadar az. Samandağ’ın depremden en çok zarar gören mahallesi ise Sutaşı. Mahallelinin deyimiyle Sutaşı’nda yüzlerce bina yıkılmış, her aileden çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Dağlık alana doğru geniş bir bölgeye yayılmış olan mahalledeki depremzedelerin bir bölümü ailelerinin yanına göç etmiş, büyük bölümü ise yıkılmış evlerinin önüne çadır kurmuş.

İHTİYAÇ ÇOK

Evlerini terk etmek istemeyenler ilk 6 günü sandalyelerde geçirdiklerini söylüyor. çadır bulmak için merkeze gitmekte sorun yaşadıklarını anlatan Sutaşılılar, gönüllülerin çabalarıyla çadırlar kurmuş. Demirleri bükerek ve üzerine naylon örterek yaptıkları çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzedeler 100’er kişilik çadır bölgeleri oluşturmuş. Naylon çadırların üzerine geceleri yağan çiy yüzünden sabahları yorganlarının sırılsıklam olduğunu, tuvalet ihtiyaçlarının bulunduğunu, bu koşullarda ne kadar dayanacaklarını bilmediklerini söylüyor ve merkeze sesleniyorlar: “İhtiyacımız çok, sesimizi duyun.”





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Samandağ’da zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukların yüzünü İstanbul’dan gelen Emine Ablaları güldürdü. Depremi duyar duymaz Hatay’a koşan Emine Yavuz, yardım çalışmalarından kalan zamanlarında ilçede bulduğu bir seyyar atlıkarıncayla çocukları eğlendiriyor.