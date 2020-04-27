Nayino Ne Demek? Nayino Nedir? Nayino Tdk Kelime Anlamı

Nayino Lazca kökenli olarak bilinen ancak Rum kökeninden gelen bir kelimedir. Türkçe olarak karşılığına bakıldığında ise ‘sevdiğim, sevdiceğim’ şeklinde yer aldığı görülüyor. Bu anlamı üzerinden Türkçede tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilir.

Nayino Ne Demek?

Nayino kelimesi son dönemlerde farklı müziklerde kulağa gelmesiyle beraber merak edilen sözcüklerden biridir. Karadeniz bölgesine özgü olan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Bölge itibariyle ‘sevdiğim’ ya da ‘sevdiceğim’ biçimde kullanılan bir sözcüktür. Genelde daha çok Karadeniz bölgesinde kullanılsa dahi Türkçe içerisinde de rahatlıkla değerlendirilebilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Yar’da İman kalmadı hoy Nayino.’’ (Kermate)

Bu cümlede olduğu gibi aynı şekilde sevdiğim ya da sevdiceğim gibi anlamları kapsamında değerlendirilebilir.

Nayino Nedir?

Nayino kelimesinin sözlük anlamı sevdiceğim ya da sevdiğim olarak karşılık bulunmaktadır. Kökeni Rumcadan gelen ve Karadeniz bölgesinde daha çok değerlendirilen bir sözcüktür. Özellikle şarkılarda çok sık duyulan ve son dönemlerde popüler hale gelen kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha çok sevilen kişiye yakınma ya da özlem gibi anlamları üzerinden cümle içerisinde kullanılmaktadır.