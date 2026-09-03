×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Navigasyona uydu, otomobille merdivenlerden indi; o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Navigasyon Kazası#İzmit#Güvenlik Kamerası
Navigasyona uydu, otomobille merdivenlerden indi; o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 14:48

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde navigasyonun yönlendirmesiyle yol yerine merdivenlere giren 34 FUH 981 plakalı otomobil, dik basamaklardan metrelerce aşağı indi. Merdivenlerin bitiminde eğim nedeniyle altı zemine çarparak mahsur kalan aracın sürücüsüne çevredekiler yardıma koştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FUH 981 plakalı otomobilin sürücüsü navigasyonun yönlendirmesiyle ilerlediği sırada araçla merdivenlere girdi.

Navigasyona uydu, otomobille merdivenlerden indi; o anlar kamerada

Dik merdivenlerden aşağı doğru ilerleyen otomobil, metrelerce yol katetti. Merdivenlerin bitiminde yola çıkmaya çalışan otomobil, yol ile merdiven arasındaki eğimin dik olması nedeniyle ilerleyemedi.

Navigasyona uydu, otomobille merdivenlerden indi; o anlar kamerada

Aracın alt kısmının zemine temas etmesi üzerine otomobil burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koşarken, yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözden KaçmasınPompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: Çık dışarı, sana sıkacağımPompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: "Çık dışarı, sana sıkacağım"Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Navigasyon Kazası#İzmit#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!