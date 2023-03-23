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Navigasyona bakarak ilerledi, apartman boşluğuna uçtu

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#Beykoz#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 14:38

Beykoz'da sürücüsünün uzun süre navigasyona baktığı öne sürülen otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Otomobildekiler kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza Beykoz Çiftlik Mahallesi'nde 21 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlediği öne sürülen otomobil, virajı alamayınca yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu.

Navigasyona bakarak ilerledi, apartman boşluğuna uçtu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, yaşanan kazada yaralanan olmadı. Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Navigasyona bakarak ilerledi, apartman boşluğuna uçtu

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Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü. Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.

Navigasyona bakarak ilerledi, apartman boşluğuna uçtu

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#Beykoz#İstanbul#Kaza

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