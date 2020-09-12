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Navid Afkari kimdir, kaç yaşındaydı? İranlı güreşçi Navid Afkari'nin idam edilme nedeni
İran’da 2018 yılında hükümet karşıtı gösterilerde bir belediye çalışanını öldürmekle suçlanan İranlı Güreşçi Navid Afkari'nin idam edildiği açıklandı. Navid Afkari'nin idam edileceği haberi daha önce sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, ABD Başkanı Donald Trump, İranlı güreşçiyi idam etmeyin çağrısında bulunmuştu. Peki, Navid Afkari kimdir, kaç yaşındaydı?
İran’ın milli güreşçisi olan Navid Afkari, 1993 yılında dünyaya geldi. 2018 İran protestolarına katıldığı için İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Kardeşleri Vahid ve Habib aynı davada 54 ve 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navid, 12 Eylül 2020 sabahı erken saatlerde Şiraz'daki Adel-Abad hapishanesinde idam edildi.
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