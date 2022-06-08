NATO’ya üye olmak isteyenlere kritik mesaj

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Kalın, Önal ve Jenssen, dün Beştepe’de buluştu. Görüşmede Türkiye’nin NATO’ya katkıları, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Madrid Zirvesi’nde kabul edilmesi planlanan strateji konsepti ile ilgili görüşler dile getirildi.

İLERLEME KAYDEDİLMEZ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi. Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu vurgulandı. NATO’nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında, Türkiye’ye yönelik tehditlerin tüm ittifaka yönelik tehditler olduğu belirtildi.