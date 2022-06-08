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NATO’ya üye olmak isteyenlere kritik mesaj

#NATO#İbrahim Kalın#Sedat Önal
NATO’ya üye olmak isteyenlere kritik mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen’e İsveç ve Finlandiya’nın üyelikleri konusunda “Terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilmez” mesajı verdi.

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Kalın, Önal ve Jenssen, dün Beştepe’de buluştu. Görüşmede Türkiye’nin NATO’ya katkıları, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Madrid Zirvesi’nde kabul edilmesi planlanan strateji konsepti ile ilgili görüşler dile getirildi.

İLERLEME KAYDEDİLMEZ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi. Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu vurgulandı. NATO’nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında, Türkiye’ye yönelik tehditlerin tüm ittifaka yönelik tehditler olduğu belirtildi.

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#NATO#İbrahim Kalın#Sedat Önal

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