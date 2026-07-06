NATO'ya özel Togg limuzin! Kırmızı bölgede hazır bekliyor

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36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

8 KİŞİLİK HAZIRLANDI

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Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KULLANACAK

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

ZİRVE BOYUNCA GÖREV YAPACAK

Öte yandan CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt'un aktardığı bilgilere göre, Savunma Sanayi Forumu'nun düzenleneceği ATO Congresium'un karşısında konuşlandırılan 10 adet TOGG limuzin, NATO Zirvesi boyunca görev yapacak.

KIRMIZI BÖLGEDE HAZIR BEKLİYOR

TOGG limuzinlerinin bulunduğu bölge, NATO Zirvesi kapsamında "kırmızı bölge" ilan edildi. 7-8 Temmuz tarihlerinde araç girişine izin verilmeyecek bölgede, 4-9 Temmuz arasında da ağır tonajlı araçların girişleri yasaklandı. Ayrıca yol kenarlarına araç park edilmesine de izin verilmiyor.

ÖZEL RENKLER TERCİH EDİLDİ

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Öte yandan, araçlarda, Türk bayrağından ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak tasarlanan renkler tercih edildi. Dijital gösterge ekranında dalgalanan Türk bayrağı animasyonu yer alırken, araca binildiğinde yolcuları radyoda çalan İstiklal Marşı karşılayacak.

SAVUNMA BÜTÇELERİ ELE ALINACAK

TOGG limuzinlerinin konuşlandığı yerin hemen karşısında düzenlenecek olan Savunma Sanayi Forumu’na 32 ülkenin savunma bakanının katılması bekleniyor. Forumda, savunma bütçeleri ve savunma sanayisinin geleceğine yönelik stratejik kararların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

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