NATO’ya ‘Mavi Vatan’ mesajı

Orgeneral Peach’e NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını resmen ileten Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs bağlamında “Mavi Vatan” konusundaki hassasiyet ve kararlığını da vurguladı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Orgeneral Peach’i dün Milli Savunma Bakanlığı’nda kabul etti. Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler ile bu konuya ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in girişimi, diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

DİYALOGDAN YANAYIZ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akar, görüşmede NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu, sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiğini belirtti.

HAKLARIMIZI KORURUZ

Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerektiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin “Mavi Vatan” konusundaki hassasiyetini de, “Türkiye Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedirdir” sözleriyle dile getirdi. Akar Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini Orgenela Peach’e iletti. Peach’ın Ankara ziyaretinin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” tatbikatını yaptığı döneme denke gelmesi dikkat çekti.