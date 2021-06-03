NATO'ya hazırlık zirvesi

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede Kalın ve Greenfield, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler, göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede Türkiye’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu. Suriye’de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak mücadelenin önemi vurgulandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara