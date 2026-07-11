NATO’ya ‘Güzel Sanatlar’ dokunuşu… Resepsiyonda sanatçılara tebrik yağdı

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Liderleri havalimanlarında Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’ndan yöresel kıyafetli 8 sanatçısı çiçeklerle karşılarken, Beştepe’de verilen akşam yemeğinin müziklerinde ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun imzası yer aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılamaya gittiği ABD Başkanı Donald Trump’a, “İşte bunlar da bizim kızlar” diyerek kıyafetlerin güzelliklerinden bahsederken, Trump da beğenisini dile getirdi. Liderler yemeğinin repertuvarında “Sarı Gelin” yer alırken, eşlere ise “Fikrimin İnce Gülü” çalındı.

Zirve, yemekleri kadar hazırlanan sanatsal aktiviteleri ile de dikket çekti. KTB’ya bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları iki gün süresince NATO Zirvesi kapsamında faaliyette bulundular. İlk olarak Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’ndan sekiz sanatçı, ülkeye inen devlet başkanları ve eşlerini Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel kıyafetler ve çiçeklerle karşıladı. Ankara Havalimanı’nda iki, Esenboğa Havalimanı’nda ise altı sanatçı ile karşılama etkinliklerinde bulunuldu.

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YEMEKTE ‘SARI GELİN’

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NATO Zirvesi’nde, CSO sanatçılarının da yer aldığı dört farklı topluluk görev aldı. Flüt, keman ve arptan oluşan CSO Trio, liderlerin karşılanması sırasında Jules Massenet’in “Méditation”, Camille Saint-Saëns’ın “Le Cygne” ve Johann Sebastian Bach’ın “Adagio” eserlerinin yanı sıra geleneksel “Sarı Gelin” türküsünü seslendirdi. Devlet Başkanları onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen akşam yemeğinde ise CSO ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları müziklerini icra ettiler. Sanatçılar, yemek süresince geceye özel hazırlanan repertuvarları sundular. Liderler yemeğinde sahne alan CSO Çello Yıldızları, “Kâtibim”, “Şehnaz Longa” ve “Nihavent Longa” gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra, dünya klasiklerinden oluşan geniş repertuvarıyla programa eşlik etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu da Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça eserler seslendirdi. Dış Bahçe Resepsiyonu’nda da Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 36 kişilik bir sanatçı kadrosuyla “Tatar Pınarı”, “Bahçesaray Kaytarması” ve “Kültigin’in Narası” gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını uluslararası konuklarla buluşturdu.

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SEVDİKLERİ ÇİÇEKLE KARŞILAMA

Karşılama heyetinde bulunan sanatçıların yöresel kıyafetleri, liderlerin dikkatini çekti. Genel Müdürlük yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ı Ankara Havalimanı’nda karşılamasında sanatçıların kıyafetlerinin konuşulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bunlar da bizim kızlar” diyerek kıyafetlerin güzelliklerinden bahsederken, Başkan Trump da “çok iyi göründüklerine” değindi. Karşılamaya yoğun ilgi gösteren bir diğer devlet başkanının ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olduğu öğrenildi. Sanchez, verilen çiçeklere teşekkür etti.

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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün karşılama öncesinde özel bir araştırma da yaptığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü ile iletişim kurularak, liderlerin sevdiği çiçeklere ilişkin önceden bilgi alındı. Başkanların tüm hassasiyetleri dikkate alınarak çiçek buketleri hazırlandı. Liderlere en çok sevdikleri çiçekler takdim edildi.

MACRON’DAN FRANSA DAVETİ

CSO sanatçılarının NATO Zirvesi kapsamında sergilediği performanslar, dünya liderlerinden de takdir gördü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, liderler yemeğinde sahne alan CSO Çello Yıldızları’nın sanatçılarını tek tek tebrik ederek, başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron, Topluluğu Fransa’da da dinlemek istediğini ifade etti.

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Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu’nun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı.

ABD Başkanı Trump, performans sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken, sanatçıları tebrik etti.

Güney Kore heyeti, sanatçılarla bir süre sohbet ederek kullanılan enstrümanları yakından inceledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geleneksel kıyafetleri beğeniyle inceleyerek sanatçılara teşekkür etti.

EŞLERE ‘FİKRİMİN İNCE GÜLÜ’… AJDA PEKKAN SAHNE ALDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü’nde lider eşlerine düzenlediği yemek programında da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün ney, kanun ve klasik kemençe kadın sanatçılarından oluşan bir trio yer aldı. Programda “Tûtî-i Mûcize-gûyem Ne Desem Lâf Değil”, “Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Üsküdar’a Gider İken” gibi Türk musikisinin seçkin eserleri icra edildi. Gecede süperstar Ajda Pekkan da sahne alarak büyük alkış topladı.

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