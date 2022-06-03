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NATO’ya girmek isteyeno iki ülkeye yeni büyükelçi

#Büyükelçi#Atama#Finlandiya
NATO’ya girmek isteyeno iki ülkeye yeni büyükelçi

NATO’ya üyelik başvurularına teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye’nin sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiya’ya yeni büyükelçiler atandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir süre önce sözlü olarak tebligatını yaptığı Büyükelçiler Kararnamesi’nde yer alan ve agremanları gelen büyükelçilerin isim listesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye, NATO’ya üyelik başvurusu yapan ancak PKK/YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle Ankara’nın üyelik başvurusuna sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiya’ya da yeni büyükelçi atadı. İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel, Türkiye’nin yeni Stockholm (İsveç) Büyükelçisi, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Deniz Çakar da Türkiye’nin yeni Helsinki (Finlandiya) Büyükelçisi oldu.

KAVAKÇI MERKEZE

Çavuşoğlu’nun daha önce yaptığı tebligattaki gibi, Dışişleri Bakanlığı dışından siyasi atanması eleştirilere neden olan Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi Merve Kavakçı merkeze çekilirken, yerine Dışişleri’nden Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel atandı.

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NATO’ya girmek isteyeno iki ülkeye yeni büyükelçi

BAKANLIK DIŞINDAN ATAMALAR

Daha önce Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun damadı Mehmet Paçacı Türkiye’nin yeni İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Tuba Nur Sönmez Kuveyt’e büyükelçi olarak atandı. Budapeşte (Macaristan) Büyükelçiliği’ne Antalya Diplomasi Forumu’nun organizasyonunda görev üstlenenlerden Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu getirildi.

NATO’ya girmek isteyeno iki ülkeye yeni büyükelçi

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#Büyükelçi#Atama#Finlandiya

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