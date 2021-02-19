NATO’ya Gara bilgilendirmesi

Akar, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında, PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı’na ilişkin kısa bilgilendirme yaptık. Eldeki tüm imkanlar seferber edilerek icra edilen bu harekâtın, Irak’ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK’nın 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini, PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğunun bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik. NATO’nun Irak’taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken terör örgütünün, NATO’nun önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik.

Türkiye’ye yönelik lisans kısıtlamaları ile yaptırım girişim ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını da açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik. Önümüzdeki dönemde bu konuda bazı gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyoruz.”