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NATO’nun teyakkuz faaliyetinde TCG Anadolu ve TB-3 SİHA’lar sahnede

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#TCG Anadolu#NATO Tatbikatı#Deniz Gücü
NATO’nun teyakkuz faaliyetinde TCG Anadolu ve TB-3 SİHA’lar sahnede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 16:16

Milli Savunma Bakanlığı; TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Gür denizaltısı ve TB-3 SİHA’ların katılımıyla icra edilen 'Neptune Strike 2026/4' tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nün Arnavutluk açıklarında başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Denizlerde güçlü, NATO’da etkin! NATO’nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti (Enhanced Vigilance Activity-eVA) Neptune Strike 2026/4 (NEST 26/4), 16-21 Ekim 2026 tarihleri arasında Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi’nde icra ediliyor.

NATO’nun teyakkuz faaliyetinde TCG Anadolu ve TB-3 SİHA’lar sahnede

Anadolu Deniz Görev Grubu’nun katıldığı faaliyetin Medya ve Seçkin Gözlemci Günü, 19 Ekim 2026 tarihinde Arnavutluk açıklarında, TCG Anadolu’da yerli ve yabancı basının iştirakiyle icra edildi.

NATO’nun teyakkuz faaliyetinde TCG Anadolu ve TB-3 SİHA’lar sahnede

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Görev grubunda; TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Gür denizaltısı, 3 adet TB-3 SİHA ve 1 Tabur Çıkarma Kuvveti yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

NATO’nun teyakkuz faaliyetinde TCG Anadolu ve TB-3 SİHA’lar sahnede

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#TCG Anadolu#NATO Tatbikatı#Deniz Gücü

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