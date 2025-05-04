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NATO’nun siber savunma tatbikatında Türk Jandarması ‘yeşil takım’da

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#NATO#CCDCOE#ASELSAN
NATO’nun siber savunma tatbikatında Türk Jandarması ‘yeşil takım’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 07:00

Jandarma Genel Komutanlığı’nın siber güvenlik uzmanları, NATO’nun en gelişmiş siber savunma tatbikatı “Kilitli Kalkan- 2025”te ilk kez “yeşil takım”da görev alacak.

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NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) koordinasyonunda düzenlenen ve kötü niyetli siber girişimlere karşı “kalkan” oluşturmayı amaçlayan “Kilitli Kalkan -2025 (Locked Shields- 2025)” tatbikatı, 5-9 Mayıs’ta Estonya’nın Tallinn kentinde gerçekleştirilecek.

BİR İLKE İMZA ATACAKLAR

Tatbikatta, altyapı ve senaryo oluşturma görevini “yeşil takım”, bir kurgusal ülkeye destek sağlamak üzere ulusal siber olay müdahale ekiplerini temsil eden görevleri ise “mavi takım” üstlenecek. Kritik dijital altyapılara yönelik saldırı senaryolarının test edileceği tatbikatta 40’tan fazla ülkeden 4 bini aşkın siber güvenlik uzmanı yer alacak. Bu yıl 15’incisi düzenlenecek tatbikatta, Jandarma Genel Komutanlığı’nın siber güvenlik personeli, ilk kez “yeşil takım”da görev alarak, Türkiye’nin NATO bünyesindeki siber güvenlik kapasitesini uluslararası alanda ortaya koyacak.

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SALDIRI SENARYOLARI

Türk yazılımcılar, tatbikatta kullanılan teknik altyapının hazırlanması, saldırı senaryolarının geliştirilmesi, bulut platformlarının güvenliği, ileri düzey zararlı yazılım analizi ve web uygulamaları güvenliği gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapacak. Tatbikatta ayrıca ASELSAN ve HAVELSAN’ın siber güvenlik uzmanları “yeşil takım” bünyesinde yer alacak.

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#NATO#CCDCOE#ASELSAN

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