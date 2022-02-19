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NATO’nun ilk kadın jet pilotuydu

#Albay Leman Bozkır Altınçekiç#NATO #Kadın Pilot
NATO’nun ilk kadın jet pilotuydu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70’inci yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, “Gururla paylaşıyoruz ki NATO’nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70’inci yılı vesilesiyle özel paylaşımlar yaptı. Bakanlığın en özel paylaşımı ise NATO’nun ilk kadın jet pilotu Albay Leman Bozkır Altınçekiç ile ilgili olandı. Paylaşımda Pilot Albay Leman Bozkır Altınçekiç’in fotoğrafına yer verilerek, “Gururla paylaşıyoruz ki NATO’nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

NATO’nun ilk kadın jet pilotuydu

PLANÖRDEN JETLERE

İLK Türk kadın jet pilotu Leman Bozkır Altınçekiç, 1932 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Liseyi bitirdiği yıl Türkkuşu İnönü Tesisleri’nde planör eğitimi aldı. Hemen ardından Türkkuşu Motorlu Okulu’na öğretmen adayı olarak katıldı. 1954 yılında Silahlı Kuvvetler’e kadınların da alınmasıyla ilgili karar çıkınca İzmir Hava Harp Okulu’na başvurdu ve Ekim 1955’te eğitime başladı. Pervaneli uçaklarla eğitimini tamamlayarak 30 Ağustos 1957’de mezun oldu.Daha hızlı ve daha yüksekten uçmak arzusuyla jet pilotu eğitimi almak istedi. Ağustos 1958’de Eskişehir’deki jet eğitim filosuna katıldı. Kasım 1958’de jet pilotu brövesini taktı. Dokuz yıl süreyle F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtu. Sonraki yıllarda Hava Kuvvetleri’nin karargâh hizmetlerinde çalıştı. Personel Plan Şube Müdürü ve Merkez Şube Müdürü olarak görev yaptı. Kıdemli Albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri’nden emekli oldu. NATO kuvvetlerinin de ilk ve uzun zaman boyunca tek kadın jet pilotu oldu. 4 Mayıs 2001 tarihinde İzmir’de hayatını kaybetti.

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NATO’nun ilk kadın jet pilotuydu

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