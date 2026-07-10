NATO’nun en güçlü aktörlerinden biriyiz

Haberin Devamı

Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakârca görev yapan herkese ve Ankaralılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “‘NATO 3.0’ vizyonu, Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde, NATO’nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.

TÜRKİYE KİLİT BİR MÜTTEFİK

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Liderlerle yapılan temaslarda ikili ilişkiler, AB ile münasebetler, savunma sanayisi, ticaret, enerji, güvenlik, Avrupa-Atlantik güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD süreci, Gazze, Suriye ve bölgesel istikrar başlıkları başta olmak üzere birçok kritik konu ele alındı. ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum. Zirvede aldığımız kararlarla NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirme, transatlantik bağı tahkim etme ve ittifakın geleceğini daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO anlayışı temelinde inşa etme irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye olarak biz de sahip olduğumuz tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapımızla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir.” (Tuğçe SEZER ODABAŞI/DHA)

Haberin Devamı





DİPLOMASİ DEVAM ETTİ

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği dün de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Ankara’ya gelen Karadağ Başbakanı Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ve önümüzdeki yıl NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Beştepe’de görüştü.