Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,
NATO’dan Türkiye'ye teşekkür
Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında “Koca Yusuf” olarak da bilinen bir Airbus 400M askeri kargo uçağı dolusu malzemeyi COVID-19 salgınından en fazla etkilenen iki Avrupa ülkesi olan İspanya ve İtalya’ya göndermesi takdirle karşılandı.
Kargo uçağının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz” dedi. Yardımı önce İspanya’ya ulaştıran uçak ardından İtalya’ya inerek yükünü boşalttı.
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