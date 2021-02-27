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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

NATO'dan Türk askerine övgü

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NATO'dan Türk askerine övgü
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Türk piyade komandoları Mavi Bereliler ile ilgili övgü dolu sözlerle bahsettiği paylaşımda bulundu.

İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımda, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.

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