NATO’dan önce MGK Ukrayna’yı konuştu

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki son gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı ifade edildi. 3 saat 45 dakika süren MGK’nın ardından yapılan 5 maddelik açıklamada şunlar kaydedildi:

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

ARABULUCULUK SÜRECEK

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınmış; saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir. Türkiye’nin, Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması da dâhil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.”

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LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Irak’taki siyasi süreçlerin, ülkedeki istikrarı pekiştirecek şekilde ilerletilmesi temennisinin dile getirildiği açıklamada Libya’da yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada “Türkiye’nin, sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar ve Kafkasya’da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir” denildi.