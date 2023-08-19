NATO’dan ilk kadın amirale tebrik... Konumu kritik öneme sahip

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NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İngiltere’deki Northwood Üssü’nde görev yapan ve Türkiye’de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan Gökçen Fırat’la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada TSK’da amiralliğe terfi eden ilk kadın olan Tuğamiral Fırat’ın, NATO’daki görevine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Fırat’ın kritik bir görevde bulunduğu belirtilen açıklamada, “Konumu, dört NATO daimi deniz kuvvetlerinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifak çapındaki deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

ABD’DEN FIRAT’A KUTLAMA MESAJI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden de Gökçen Fırat’a ilişkin tebrik mesajı yayımlandı. Büyükelçilik sosyal medya hesabından, “Türkiye NATO MARCOM ‘da görev yapan, Kurmay Albay Gökçen Fırat’ı Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla tuğamiralliğe terfi etmesinden dolayı kutlarız. Fırat, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bu rütbeye getirilen ilk kadın oldu” mesajını paylaştı.

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TSK’NIN İLK KADIN AMİRALİ

YÜKSEK Askeri Şûra (YAŞ) kararları kapsamında bu sene ilk defa TSK’da bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirilmiş, Deniz Kuvvetleri’nde Kurmay Albay Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek TSK’da bir ilke imza atılmıştı.

ZORLU GÖREVLER

1998’de Deniz Harp Okulu’ndan mezun olan Fırat, 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerinde görev yaptı. TCG Yavuz fırkateyninde sualtı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı görevlerini yürüttü. Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2’de Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargâhlarında da çeşitli görevler üstlenen Gökçen Fırat, Norveç’teki Müşterek Harp Merkezi’nin ardından geçen sene İngiltere’deki görevine başlamıştı.

FIRAT: GURUR DUYUYORUM

Tuğamiral Fırat’ın MARCOM görevi öncesi Norveç’teki NATO Müşterek Harp Merkezi’nde de görev yaptığı belirtilen açıklamada Fırat’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Fırat, şunları söyledi:

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“Amirallik görevi bir denizci için en yüksek rütbe, bu noktaya ulaşmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her görev, deneyimi artırmak ve vizyonunu geliştirmek için bir fırsat. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmam beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi. Milletimize ve ordumuza şeref, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum.”