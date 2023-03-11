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NATO’dan ikinci çadır kent

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Deprem#Çadır
NATO’dan ikinci çadır kent
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’nun Hatay’da 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini belirterek, “Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadırkent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı” dedi.

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Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen illerden Hatay’daki faaliyetlerini sürdürüyor. Bakan Akar, organize sanayi bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi’nde MSB ve NATO işbirliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadırkentte incelemelerde bulundu. NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadırkente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. NATO’nun Hatay’da toplam 4 bin kişilik çadırkent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, “Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadırkent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti” diye konuştu.

EKSİ 49 DERECEYE DAYANIKLI

Hatay NATO çadır Kenti’nde tuvalet, banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor. Eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama dedektörü de bulunuyor. Tıbbi destek ünitesi de yer alan çadırkentte, Mehmetçik okulları da açılacak.

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#NATO#Deprem#Çadır

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