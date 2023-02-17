NATO’dan destek çağrısı

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Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından birçok ülkeden liderler ve bakanlar düzeyinde Ankara’ya taziye ve destek ziyaretleri devam ediyor. Önceki günlerde İsrail, Yunanistan, Ermenistan, Bosna-Hersek ve Ürdün dışişleri bakanları Türkiye’yi ziyaret ederken dün de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco Ankara’ya dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu “NATO makamları ilk andan itibaren taleplerimiz doğrultusunda hızla harekete geçti. Sayın Genel Sekreter, Pakistan’dan çadırların hızla gelmesi için müttefiklerle görüştü. İkili görüşme fırsatını bulunca bölgesel konuları da değerlendirdik. Ukrayna’daki son durum, tahıl anlaşması görüşüldü” dedi.

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EN ÖLÜMCÜL FELAKET

NATO Genel Sekreteri de deprem felaketi için Türkiye’ye destek çağrısı yaptı: “Bu ittifakın kurulmasından beri ittifak topraklarında yaşanan en ölümcül felaket. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Türkiye ve Suriye’yle dayanışma için buradayım. NATO’nun bütün ülkelerinde insanlar milyonlarca Euro’luk bağış kampanyası düzenliyor. Aday ülkeler Finlandiya ve İsveç’in çabaları da çok önemli. NATO yerinden edilmiş binlerce insan için konaklama imkanı sağlamaya çalışıyor. Zaman müttefiklerin yan yana durup Türkiye’yi güçlü bir şekilde destekleme zamanı.”

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN ÜYELİĞİ

Görüşmede NATO üyeliği için Türkiye’nin onayı gereken İsveç ve Finlandiya’nın durumu da konuşuldu. Çavuşoğlu ortak basın toplantısında “Bugün öncelikli konumuz “değil ama İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunu ve Madrid’de imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmesini konuştuk” diyerek şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın açıklaması Finlandiya’nın üyelik sürecini ayrı bir şekilde değerlendirebiliriz anlamına

geliyor. Türkiye’ye verilen sözlerin sadece sözle değil uygulamada da karşılanması gerekiyor. Olumlu atılan adımları inkar etmiyoruz. Özellikle İsveç’in bu mutabakat zaptının yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. İstediğimiz somut adımları görmedik. Kanun değişti ama PKK’nın faaliyetleri aynı şekilde devam ediyor. Nasıl DAEŞ’in propagandasına izin vermiyorlarsa, PKK’yı da engellemeleri gerekiyor. Anti-semitizm de insanlık suçudur, İslam düşmanlığı da insanlık suçudur.”

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KUTSAL KİTABIN YAKILMASI UTANÇ VERİCİ

Stoltenberg de iki ülkenin NATO üyeliği için şu mesajları verdi:

“İsveç ve Finlandiya’nın önemli adımlar attığını düşünüyorum. Ben onaylama zamanlarının geldiğine inanıyorum. Türkiye’nin de son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu biliyorum. Kuran-ı Kerim’in yakılmasıyla ortaya çıkan acıyı anlıyorum ve paylaşıyorum. Ben kutsal kitabın yakılmasının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu eylemi şiddetle kınadım. Aynı zamanda İsveç hükümeti ve İsveç Başbakanı’nın bu eylemleri kınamasını anlamlı buluyorum. Onay konusunda nihai karar Türkiye’nin olacaktır.”