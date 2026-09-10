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NATO'dan ANKA-3 övgüsü: Artık daha güçlüyüz

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#NATO#Eurofighter#TUSAŞ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 07:00

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'e ilişkin paylaşımda bulundu.

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NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum'un (JFCBS) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı ANKA-3'e yer verildi. Açıklamada, NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik adına daha fazla sorumluluk aldığı belirtildi. Müttefik savunma sanayisi üretiminin genişlediğine dikkat çekilen değerlendirmede, “NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir” ifadelerine yer verildi.

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EUROFİGHTER’DA EĞİTİMLER BAŞLADI

- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının Eurofighter Typhoon eğitimlerine başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" denildi.

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#NATO#Eurofighter#TUSAŞ

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