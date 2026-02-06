×
NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Allison Hart#6 Şubat Depremi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 21:15

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Türkiye'ye destek olmaya ve dayanışma göstermeye devam ettiğini bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Allison Hart, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ni dört gözle beklerken, 3 yıl önce yaşanan ve çok büyük acılara neden olan yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'nun, depremin ardından Türkiye'nin yanında yer alarak, stratejik hava taşımacılığı ve binlerce depremzedeye barınma desteği sağladığını belirten Hart, İttifak'ın, şimdi de Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

 

