NATO’daki ortağına saygısızlık

44 GÜNÜN PERDE ARKASI

“Karabağ Zaferi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır. ‘Tek millet, iki devlet’ ilkesi, Azerbaycan’la dayanışmamızın temel felsefesidir. Karabağ Zaferi’ni getiren 44 günlük mücadele süreci boyunca biz anbean Azerbaycan’ın yanında olduk. Ben sürekli, süreci bizzat takip ettim. Arkadaşlarımız da sürekli sahada ve masada yoğun bir mücadele verdiler. Bu 44 günün perde arkası eminim yazılacaktır.

BIDEN BENİ İYİ TANIYOR

(ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçesi tasarısı) Şu anda Amerika’nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye’ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Kaldı ki Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika’da birkaç kez görüşmüş birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki, Amerika’da devir teslim yapıldıktan sonra akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen ‘men sabera zafera’; sabredeceğiz ve göreceğiz.

ACEMİ MACRON

(Fransa Parlamentosu’nun ‘Dağlık Karabağ’daki sözde yönetimi tanıma’ kararı) Burada da ne yazık ki Fransa’nın Cumhurbaşkanı çok acemice attığı adımlar sebebiyle her şeyi birbirine kattı. Bakıyorsunuz, Lübnan’da her taraf yanmış yıkılmış, Macron Lübnan’a oradan talimatlar veriyor, oradan iş çıkarmaya çalışıyor. Aynı şeyi darbeci Hafter’in yanında yer almak suretiyle Libya’da yaptı. Sen demokrasiden yana mısın, darbelerden yana mısın? Orada bizim bir sivil gemimize saldırma ve suç isnat etme yoluna gitti. Türkiye’ye bir çamur atarım hesabı yaptı. Tutmadı tabii. Yani Macron böyle bir karakter. Macron bir siyaset acemisidir.”

BEN DE AŞI OLACAĞIM

(Koronavirüs aşısı ve tedbirler) Çin’den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bütün mesele gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bir başka olay da cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır.

İÇME ŞU MERETİ YA!

Yine söylüyorum, özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. İçme şu mereti ya, sigarayı, nargileyi içme. Kendi kendinin katili oluyorsun.

(Aşının yan etkilerinden endişe edenler) Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım.

AZERBAYCAN’A KİMLİKLE GİRİŞ

Azerbaycan ziyaretinde 5 anlaşma imzalandığına işaret eden Erdoğan, ayrıca “Azerbaycan ile Türkiye arasında 25 Şubat’ta Bakü’de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Protokol”e de imza konulduğunu belirtti. Erdoğan artık pasaportla değil kimlik kartı ile gidiş gelişlerin başlayacağını bildirerek, “Adeta Kuzey Kıbrıs ile olan uygulamayı burada da yapmış olacağız” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA: SENİ KİM DİNLEMİŞ?

“(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dinlendiği iddiası) Öyle bir şey varsa, eğer sen de ciddiysen, yapman gereken ne? Bunu bu şekilde medya önünde seslendirmek değil, bu işin mercisi yargıdır. Belgeyle, bilgiyle bunu yargıya bildirirsin. Ama diyorum ya bu daha siyaseti öğrenemedi. Tek bildiği bir şey var, akşam yalan, sabah yalan, iftira iftira... Burada da iftirada bulunuyor. Hadi git yargıya. Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır.

ADAYLIK YORUMU: GAZA GELDİ

(Kılıçdaroğlu’nun 2023’te aday olacağı yorumları) Hani bizde güzel bir laf var ya, ‘Gaza geldi’ diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun.”