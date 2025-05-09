NATO’da Türk general dönemi

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NATO Askeri Karargâhı Ortaklıklar Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Tuğgeneral Eray Üngüder, NATO’daki yeni görevi boyunca; NATO’nun ortaklık ülkeleri ve uluslararası örgütlerle iş birliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO’nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecek.

NATO’NUN GÜÇLÜ MÜTTEFİKİYİZ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bu görevlendirmeye ilişkin, “Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir” mesajını verdi. Diğer yandan, Türkiye NATO’nun Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini de Ekim 2025’ten itibaren yine bir yıl süreyle ikinci kez üstlenecek.